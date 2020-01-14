درجات الحرارة صفر غدًا مغ غبار وضباب

2020-01-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الھيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

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وتوقعت الأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فتسجل مكة المكرمة وجازان أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ30 درجة مئوية، فيما تسجل عرعر وطريف ورفحاء أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى صفر درجة مئوية.

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