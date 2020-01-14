شكرا لقرائتكم إقبال على سوق الفقع بطريف والكيلو يصل لـ150 ريالًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-14 إقبال على سوق الفقع بطريف والكيلو يصل لـ150 ريالًا يحظى بأسعار وكميات متفاوتة متابعات الخليج 365 - واس شهد سوق “الفقع” بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين لشرائه بكيمات متوسطة وذلك في سوق خصصته بلدية المحافظة. Advertisements ويحظي السوق بعدد من أنواع “الفقع” الذي يُجمع من المناطق البرية القريبة من محافظة طريف وبأسعار وكميات متفاوتة وسعر الكيلو يصل إلى 150 ريالًا. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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