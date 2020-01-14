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مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لإلزام إيران بالكف عن زعزعة أمن المنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

جدد مجلس الوزراء، في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس، ما أعربت عنه المملكة من شجب وإدانة للاعتداءات الإيرانية وانتهاكها للسيادة العراقية، وذلك باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين توجد فيهما قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، وتأكيدها الوقوف إلى جانب العراق الشقيق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتماءه العربي، وإعادة المملكة حث المجتمع الدولي بضرورة العمل لإلزام إيران على احترام سيادة الدول في الشرق الأوسط واحترام القوانين والمعاهدات الدولية، والكف عن زعزعة أمن المنطقة.

مباحثات ولقاءات

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، ونتائج مباحثاته مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، ومضمون الرسالة التي تسلمها من ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

تعزية عمان

وأعرب مجلس الوزراء عن أحر التعازي وصادق المواساة لسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، وللعائلة المالكة في سلطنة عمان، وللشعب العماني الشقيق، وللأمتين الإسلامية والعربية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

كما عبر المجلس عن تهنئته ومباركته له، بمناسبة توليه مقاليد الحكم، داعيا الله أن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يسدد خطاه لمواصلة المسيرة لما فيه ازدهار السلطنة وتطورها.

دعم السلاموأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع أعمال اجتماع المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة والأربعين التي عقدت بالمسجد الحرام، بمشاركة واسعة من 82 دولة، وما تطرق إليه من إبراز لجهود خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحرصهما على مبادرات العمل الإسلامي المشترك، ودعمهما جهود السلام والوئام حول العالم، وإعلان المجلس تأسيس جائزة المجمع الإسلامي الفقهي التابع للرابطة، وجائزة «وثيقة مكة المكرمة»، وكذلك دور المملكة وحملها لهموم الأمة الإسلامية واهتمامها بشؤونها وقضاياها، وسعيها لتضميد جراحها واجتماع كلمتها وتوحيد صفها، وإشادته بالجهود المخلصة التي تبذلها الدول الإسلامية الحريصة على الاستمساك بما أرسته الشريعة من معاني الأخوة والتحذير من الفرقة.

صناعة الطاقة

ورحب المجلس بافتتاح أعمال الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الدولي لتقنية البترول IPTC 2020، الذي يعقد للمرة الأولى في المملكة تحت رعاية ولي العهد، وافتتحه نيابة عنه وزير الطاقة بحضور عدد من كبار المسؤولين ورؤساء وقادة صناعة الطاقة من مختلف دول العالم، مؤكدا أن أعمال المؤتمر الذي تستضيفه أرامكو السعودية تنسجم مع رؤية المملكة 2030، وتعكس هذه الصناعة الجهود المستمرة في المملكة لجعل رؤية الطاقة العالمية حقيقة واقعية.

تفوق دولي

وتناول مجلس الوزراء ما حققته المملكة من تفوق دولي في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، بحصولها على المركز الخامس عالميا، والأول عربيا ، وفق ما نشرته منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة ( FTS )، وتصدرها المانحين لليمن من إجمالي المساعدات المقدمة خلال العام 2019، مؤكدا أن ذلك جاء بعد توفيق الله وعونه، ثم نتيجة للدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للعمل الإنساني والإغاثي الذي يعكس القيم الراسخة والمبادئ الثابتة لقيادة المملكة وشعبها، المستمدة من تعاليم الدين الحنيف.

مكافحة الفساد

وأكد المجلس ما توليه المملكة من سعي دؤوب لتفعيل شراكاتها الدولية في مجال مكافحة الفساد، مشيرا إلى بيان المملكة خلال اجتماع مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في العاصمة المغربية، وحرصها على إصدار التشريعات اللازمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وغسيل الأموال، والوفاء بالمعايير والمتطلبات الدولية التي نالت بها المملكة تقديرا على المستويين الإقليمي والدولي، وانضمت كأول دولة عربية لمجموعة العمل المالي (فاتف).

إدانة واستنكار

وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدا جنوب غربي باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مشددا على رفض المملكة لانتهاك حرمة بيوت الله، وسفك الدماء وترويع الآمنين، ومعبرا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

ترقيات

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أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التعمير والإسكان والبناء بين وزارة الإسكان في المملكة ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في تونس.

ثانيا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وإندونيسيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

ثالثا: الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وتشاد في مجال خدمات النقل الجوي.

رابعا: الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي المملكة ومجلس وزراء ألبانيا.

خامسا: تعيين أحمد بن براك الدخيل، وكمال بن عبدالحميد الجهني، وسعود بن محمد الغرابي، أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة المركز السعودي للاعتماد.

سادسا: تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد، عضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

سابعا: اعتماد الحساب الختامي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عن عام مالي سابق.

القرارات

1 مساعد بن محمد المزيد - مستشار تخطيط بوزارة الدفاع - المرتبة 15

2 عبدالإله بن عبدالرحمن الشهراني - مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالقوات الجوية - المرتبة 15

3 إبراهيم بن محمد الحيدري - مستشار تخطيط بوزارة الاقتصاد والتخطيط - المرتبة 15

4 أحمد بن عبدالعزيز السعيد - وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - المرتبة 15

5 الدكتور عبدالرحمن بن بدر الحربي - مستشار مساحة برئاسة هيئة الأركان العامة - المرتبة 14

6 علي بن محمد الجمعة - مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم - المرتبة 14

7 محمد بن مبارك الشهراني - مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة - المرتبة 14

8 المهندس عبدالله بن صالح مضيان - مهندس مستشار تخطيط بأمانة المنطقة الشرقية - المرتبة 14

9 عبدالله بن زعل العنزي - مستشار تخطيط بوزارة الاقتصاد والتخطيط - المرتبة 14

10 ندى بنت صالح السماعيل - مدير عام تعليم محافظة جدة - المرتبة 14