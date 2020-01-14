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تقديم الاختبارات إلى 10 رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا كريما بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات الأحد 10 رمضان، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام الخميس 21 رمضان.

وأوضح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن موافقة خادم الحرمين الشريفين تعكس اهتمامه بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، مشيرا إلى حرص خادم الحرمين الشريفين في أن يكون للقرار أثر إيجابي على نتائج التعليم ومستوى الأداء في الاختبارات، من دون أن يكون هناك فترة توقف للدراسة في رمضان، ثم العودة للاختبارات بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

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وقال «إن الوزارة درست مبررات ومكتسبات تقديم الاختبارات، وأعدت تقارير ميدانية في ذلك، وأظهرت المصلحة على الأصعدة كافة أهمية تقديمها، وبناء عليه جرى الرفع إلى المقام الكريم للموافقة عليها».

وأشار إلى أن قرار تقديم الاختبارات سيسهم في انتظام العملية التعليمية من دون فاصل، ويحقق مكتسبات تعليمية وتربوية ونفسية واجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ويمنحهم فرصة الاستمرار في مسيرتهم العلمية، والاستعداد للاختبارات بشكل أفضل، مؤكدا أن مصلحة الطالب والطالبة هي ما تسعى إليه الوزارة، وتعمل عليه، وقال «إننا جميعا مستأمنون ومكلفون من ولي الأمر لتحقيقها»، منوها باستعداد الوزارة للتعديلات والتنظيمات كافة ذات العلاقة بتطبيق القرار.

بعد التعديل