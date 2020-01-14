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باحثون يكتشفون حبيبات أقدم عمرا من الشمس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - شيكاغو

قال باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية إنهم اكتشفوا أقدم مادة على الأرض يتم التحقق منها حتى الآن، مبينين أن عمر ما يعرف بالحبيبات قبل الشمسية التي تعود لنيزك مورشيسون، يقدر بنحو خمسة إلى سبعة مليارات سنة، مما يجعلها أقدم من الأرض وأقدم من النظام الشمسي كله.

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وأضافوا أن الشمس نشأت قبل نحو 6ر4 مليارات سنة، في حين نشأت الأرض قبل نحو 5ر4 مليارات سنة، مشيرين إلى أن هذا الاكتشاف يدل على أنه كانت هناك قبل نحو سبعة مليارات سنة مرحلة من الإنتاج المكثف للنجوم، في الجزء الذي نعيش فيه من مجرة درب اللبانة، حسبما جاء في الدراسة التي نشرت في العدد الحالي من مجلة «بروسيدنجز» التي تصدر عن الأكاديمية الأمريكية للعلوم.

وأوضح الباحثون في بيان لهم أن «هذه المواد هي أقدم مواد صلبة يتم العثور عليها حتى الآن»، مشيرين إلى أن هذه المواد «تذكر لنا كيف نشأت النجوم داخل مجرتنا».

وجاء هذا الكشف نتيجة تحليل فريق الباحثين أجزاء من نيزك مورشيسون الذي سقط عام 1969 في أستراليا.