الصبر العلاج الوحيد لنزلات البرد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين
قالت طبيبة الأسرة الألمانية أنكه ريشتر إن الصبر هو العلاج الوحيد لنزلات البرد، مبينة أنه سواء تناولت دواء أم لا، لا تتوقع التحسن الفوري، «حتى العقاقير لا تفيد بالضرورة بشكل مباشر».
وأضافت أن مثبطات السعال نادرا ما تكون مفيدة. وتناول السوائل هو أفضل شيء بالفعل، خصوصا الماء، ولكن هناك علاجات أخرى بالأعشاب. وتضيف «عندما أعمل كثيرا وأكون مجهدة للغاية أكون أكثر عرضة للإصابة، ويستغرق الأمر وقتا أطول للتحسن، يجب أن تتحلى بالصبر».
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