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الصبر العلاج الوحيد لنزلات البرد

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الصبر العلاج الوحيد لنزلات البرد
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

قالت طبيبة الأسرة الألمانية أنكه ريشتر إن الصبر هو العلاج الوحيد لنزلات البرد، مبينة أنه سواء تناولت دواء أم لا، لا تتوقع التحسن الفوري، «حتى العقاقير لا تفيد بالضرورة بشكل مباشر».

وأضافت أن مثبطات السعال نادرا ما تكون مفيدة. وتناول السوائل هو أفضل شيء بالفعل، خصوصا الماء، ولكن هناك علاجات أخرى بالأعشاب. وتضيف «عندما أعمل كثيرا وأكون مجهدة للغاية أكون أكثر عرضة للإصابة، ويستغرق الأمر وقتا أطول للتحسن، يجب أن تتحلى بالصبر».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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