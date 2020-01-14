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ملبورن الأسترالية الأسوأ عالميا في جودة الهواء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كانبرا

كشفت السلطات الأسترالية أن مدينة ملبورن، ثاني أكبر مدن البلاد وأجزاء أخرى من ولاية فيكتوريا، تعاني من أسوأ حالة لجودة الهواء في العالم بسبب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في شمال وشرق الولاية.

واستيقظ سكان ملبورن لليوم الثاني على التوالي على جودة هواء «خطرة» أمس. وبحلول فترة ما بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) كانت المدينة لديها أسوأ هواء في العالم، وفقا لقاعدة بيانات جودة الهواء العالمية (آي كيو إير فيجوال).

وقال كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا بريت سوتون للصحفيين في ملبورن أمس «أصبحت مبلورن بين عشية وضحاها الأسوأ في العالم» من حيث جودة الهواء.