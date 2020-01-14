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جائزة القعود بين ثلاثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض تأهل أمس 3 مشاركين للمرحلة النهائية من مسابقة «القعود قعودك لا طرحته» بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليا بالصياهد. وسيتنافس الثلاثي على الجائزة الكبرى التي رصدتها اللجنة المنظمة للمهرجان، وهي عبارة عن سيارة. وتسابق 10 مشاركين أمس وتأهل أفضل 3 حققوا أقل توقيت، وهم عماش الدوسري وطرح القعود في 11 ثانية، وسليمان النفيعي وطرحه في 13 ثانية، فيما أدى سالم آل جابر المهمة في 15 ثانية، وسيتواجه الثلاثة في النهائي على أن يكسب صاحب أقل توقيت في طرح القعود.



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