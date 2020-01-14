السعودية | وزير الخارجية يستقبل نظيره الجزائري

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:09 مساءً, 14 يناير 2020 م المناطق - واس استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في الوزارة اليوم، معالي وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني.

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