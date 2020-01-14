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تحذير من غبار على الرياض حتى العاشرة مساء

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2020-01-14

تحذير من غبار على الرياض حتى العاشرة مساء

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على عدد من مدن منطقة الرياض تشمل العاصمة.

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وقال الإنذار المبكر في تنبيه له: إن هذه الحالة تمتد إلى العاشرة من مساء اليوم وتشمل الأفلاج – الحريق – الخرج – الدرعية – الدلم – الدوادمي – الرين – الزلفي – العاصمة الرياض – الغاط – القويعية – المجمعة – المزاحمية – ثادق – حريملاء – حوطة بني تميم – رماح – شقراء – ضرما.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة غدًا في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة (تشمل الأجزاء الساحلية) تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية.

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