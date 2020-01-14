أمانة الرياض تجند 186 شخصًا لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

2020-01-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الرياض، علي الرويلي، أن عدد الفرق الميدانية العاملة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الرابعة، وصل إلى 186 شخصًا، حيث يمثل الأطباء البيطريون ومساعدوهم 35 موظفًا.

وتشكل الرقابة الصحية ما نسبته 26%، والمسالخ 24%، والإداريون 17%، والتعديات 13%، وتتشاطر الرقابة العامة والصيانة والتشغيل بنسبة 7%، و6% للنظافة.

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ويصل عدد الإداريين والفنيين إلى 31 موظفًا، و48 موظفًا ما بين مراقب صحي ومراقب أسواق، إلى جانب موظفي الرقابة العامة وهم ملاحظو الخدمات فعددهم 13 موظفًا، فيما يعمل بالتعديات 5 مهندسين و19 مراقب إنشاءات، ومدير عمليات واحد للنظافة و10 مشرفين ومراقبين، بالإضافة إلى نشاط الصيانة والتشغيل التابع لأمانة مدينة الرياض، وعدد اثنين مدراء، و12 ما بين مشرف ومراقب.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد أجرت أعمال الصيانة للطرقات والمسارات المؤدية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليًا في الصياهد الجنوبية منذ وقت مبكر، لاستقبال الزوار والمشاركين وضمان انسيابية الحركة المرورية المتصاعدة والمسارات المؤدية وتوفير جميع الخدمات، كما عملت الأمانة على تأمين الخدمات لمرتادي المهرجان ‏في مجالات النظافة وصحة البيئة، ووفرت المسالخ المتنقلة وأزالت التعديات والمخيمات المخالفة.

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