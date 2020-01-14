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28 فريقا تتسابق نحو 8 مراكز بأبطال آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

بدت 28 فريقا أمس سباقها نحو إكمال فرق النسخة الـ39 من دوري أبطال آسيا، من خلال الحصول على المراكز الثمانية الأخيرة في مرحلة المجموعات.

وعلى مستوى الأندية السعودية، ينطلق مشوار الأهلي في هذا الدور في 28 يناير الحالي، حيث يستضيف في مباراة واحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الفائز من فريقي استقلال طاجيكستان ولوكوموتيف الأوزبكي، في الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات، أملا في إكمال فرق المجموعة الأولى التي تضم الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي والفائز من ملحق (الفيصلي الأردني والكويت الكويتي والريان القطري).

فيما ستنطلق مباريات دوري المجموعات في العاشر من فبراير المقبل، حيث يتصدر بطل النسخة السابقة، فريق الهلال المجموعة الثانية التي تضم شباب الأهلي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي والمتأهل من ملحق (تشيناي الهندي - الرفاع البحريني - خراسان الإيراني - السيلية القطري ).

ويحل فريق النصر السعودي في المجموعة الرابعة برفقة سيباهان الإيراني والسد القطري، والمتأهل من ملحق (العين الإماراتي – بونيودكور الأوزبكي – الزوراء العراقي) .

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بينما يخوض فريق التعاون تجربته الثانية في هذه البطولة ضمن المجموعة الثالثة بجانب الدحيل القطري والشارقة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني.

مزايا المشاركة في النسخة الحالية:

البطل

سيشارك في كأس العالم للأندية

‏الوصيف

سيشارك في ملحق كأس العالم من خلال ملحق مع بطل أوقيانوسيا.

‏الثالث