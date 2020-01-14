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العدالة يجدد دماءه بتراوري والصقور وأوج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

واصل فريق العدالة تحركاته لإنقاذ الموقف من أجل الهروب من المراكز المتأخرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإعلان تعاقده مع الظهير الأيمن عوض الصقور قادما من نادي الفيصلي في أول صفقة محلية للنادي، بعد أن أتم أخيرا التعاقد مع لاعب المواليد، المهاجم المصري أحمد مصطفى .

على ذات الصعيد اتفقت إدارة النادي مع المالي آدام تراوري (24 عاما) لتمثيل الفريق بشكل رسمي بعد أن شارك في التدريبات خلال اليومين الماضيين، ليكون ثاني الصفقات الأجنبية للفريق بعد التعاقد قبل أيام مع لاعب الوسط النيجيري جون أوج الذي حل بديلا للتونسي يوسف الفزاعي المعار لنادي العين.

من جهة أخرى، أرجأت الإدارة البت في قرار بقاء الثنائي الحارس التونسي أيمن المثلوثي واللاعب الجزائري عبدالعزيز قشي إلى ما بعد المباراة المقبلة أمام النصر في الدور ربع نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة المقبل، والتي ستجري بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.