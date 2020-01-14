اعتقال المتورطين في إسقاط الطائرة الأوكرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ طهران
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي أمس، اعتقال «عدة أشخاص» على صلة بحادث سقوط الطائرة الأوكرانية قرب طهران الأربعاء الماضي.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في وقت سابق اليوم إن «هناك خطأ بشريا مؤلما ولا يغتفر وراء تحطم الطائرة الأوكرانية»، متعهدا بمحاسبة المتسبب في الحادثة أيا كان منصبه.
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