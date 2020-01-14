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تسجيل مراكز رعاية الأطفال في «قرة» يتيح الاستفادة من خدمات البرنامج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» المراكز المتخصصة في رعاية وحضانة الأطفال في مختلف مناطق المملكة إلى التسجيل في البوابة الالكترونية لبرنامج دعم ضيافة الأطفال للمرأة العاملة «قرة»، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج، والمتمثلة في دعم تكاليف حضانة أطفال المرأة العاملة في القطاع الخاص.

وأوضح «هدف» أن البوابة الالكترونية لبرنامج «قرة» تمكن المراكز المتخصصة في رعاية الأطفال من الوصول لشريحة كبيرة من المستفيدات، وذلك عبر عرض خدمات المراكز المرخصة للأمهات المستفيدات من برنامج «قرة» ما يتيح للمراكز زيادة أعداد المسجلين في قوائمها، مضيفا أنه سيتم دعم التكاليف المادية لرعاية الأطفال من خلال «هدف» وفق الآلية المتبعة لذلك.

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وأشار إلى أن إجراءات التسجيل تتم بشكل الكتروني عبر الدخول إلى البوابة الالكترونية لبرنامج «قرة»، وتعبئة البيانات، مع إرفاق المستندات المطلوبة والتي تشمل السجل التجاري والتراخيص اللازمة، ثم توقيع العقد بشكل الكتروني وتوثيقه من الغرفة التجارية، وإرسال النسخة المعتمدة إلى فريق «قرة» عبر البريد الالكتروني، حيث سيتم إضافة بيانات المراكز بعد ذلك مباشرة، ليتمكن من استقبال طلبات الأمهات بشكل الكتروني.

وأطلق الصندوق برنامج دعم ضيافة الأطفال للمرأة العاملة «قرة»، الذي يقدم دعما ماليا للأمهات العاملات في القطاع الخاص عبر تحمل نسبة من تكاليف حضانة ورعاية أطفالهن، في مراكز مرخصة ومعتمدة.

إجراءات التسجيل: