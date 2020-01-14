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تقنية «Bluefin» تتوج «كاوست» بجائزة الابتكار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

توجت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» ممثلة في تقنية الزعنفة الزرقاء Bluefin ، بجائزة الابتكار في المعرض الدولي للالكترونيات الاستهلاكية CES 2020، الذي يعقد سنويا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية وترعاه جمعية صانعي الالكترونيات الاستهلاكية «CTA».وتعد هذه التقنية جهازا قابلا للارتداء يمكن تثبيته بسهولة على الأسماك دون أن يلحق أي ضرر بها، ويتم من خلاله رصد وقياس درجة حرارة الماء والضغط والعمق ودرجة الحموضة «pH» في المناطق والبيئات البحرية التي يتعذر على البشر الوصول إليها.

وأكد أستاذ الهندسة الكهربائية في كاوست الدكتور محمد مصطفى حسين، أن جهاز تقنية الزعنفة الزرقاء يبلغ وزنه 2.4 جرام، ويمكنه العمل بصورة مستمرة لمدة عام كامل على عمق ثابت يبلغ 2 كلم تحت سطح البحر، حيث سيتم توفير هذه التقنية هذا العام للغواصين والمتخصصين في مجال الاستزراع السمكي وغيرها من الجهات المهتمة برصد نظم البيئات البحرية.

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وأفاد بأن جائزة المعرض الدولي للالكترونيات الاستهلاكية «CES 2020» تعادل جائزة نوبل في مجال تقنية الالكترونيات الاستهلاكية، حيث جاء هذا التكريم ليتوج مجهودات «كاوست»، وتطويرها للأبحاث الأكاديمية والتنافس لنيل الجوائز العالمية في مجال الصناعات الرئيسة في العالم.

وأشار الدكتور محمد حسين إلى أن المعرض يأتي بمثابة المنصة التنافسية المهمة لمعظم شركات التقنية الرائدة في العالم، والتي تبادر من خلاله بالإعلان والتسويق لمنتجاتها المستقبلية، لذا فإن فوز أحد المشاريع البحثية من مختبرات «كاوست» بجائزة الابتكار في هذا المحفل التقني الشهير يظهر جودة الأبحاث المتقدمة في الجامعة، ويعكس حضورها القوي في الساحة العالمية كمطور للتقنيات الفائقة».

تقنية «Bluefin»

عبارة عن جهاز قابل للارتداء يمكن تثبيته بسهولة على الأسماك دون أن يلحق أي ضرر بها، لرصد وقياس درجة حرارة الماء والضغط والعمق ودرجة الحموضة «pH» في المناطق والبيئات البحرية التي يتعذر على البشر الوصول إليها.