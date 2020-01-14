شكرا لقرائتكم خبر

«جنودنا في قلوبنا» بأندية أحياء الباحة الترفيهية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الباحة

نفذت إدارة التعليم بمنطقة الباحة أمس الأول مهرجان «جنودنا في قلوبنا» بقرية ذي عين الأثرية بحضور المساعد للخدمات المساندة علي الغامدي، التي تأتي بهدف استثمار إجازة منتصف العام ببرامج نوعية تخدم الطالب والأسرة وتلائم أجواء الشتاء وتعزز القيم الاجتماعية والوطنية.

وتضمن البرامج أنشطة وفعاليات متنوعة تتناسب مع أفراد المجتمع كافة وبمختلف شرائحه، وتتسم بالطابع الشعبي، وتسرد بطولات جنودنا الأبطال على الحدود، ومآثرهم الخالدة نحو الدفاع عن الوطن وترابه ومقدساته ومقدراته.