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إغلاق 4 منشآت مخالفة بخميس مشيط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها أغلقت بلدية أم سرار الفرعية التابعة لبلدية خميس مشيط خلال حملة رقابة ميدانية 4 منشآت صحية ومهنية مخالفة، وضبطت 37 منشأة مخالفة لأنظمة البلدية، وإنذار 23 منشأة أخرى. واشتملت المخالفات المرصودة على عدم وجود رخص بلدية وشهادات صحية، وتدني مستوى النظافة العامة، وسوء نقل وتخزين المواد الغذائية.



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