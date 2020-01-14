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4 محاور تناقش الإدارة الاحترافية للأوقاف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

يعتزم الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز إطلاق النسخة الثانية من برنامج رخصة الإدارة الاحترافية للأوقاف في مكتبة الملك فهد العامة بجدة خلال الفترة من 7 - 11/‏‏6/‏‏1441هـ، بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال الأوقاف من أصحاب وصاحبات الأعمال والقضاة والنظار والمهتمين بالأوقاف، الذي يأتي متناغما مع رؤية المملكة 2030 ، بهدف إيجاد قنوات احترافية للتنمية المستدامة وفق استراتيجيات اقتصادية مدروسة، خاصة ما يتعلق بتفعيل دور الأوقاف في زيادة الناتج الاقتصادي المحلي.

من جهته أكد المدير التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة الدكتور عصام كوثر أن البرنامج تم إعداده بعد إجراء الدراسات المسحية لجميع البرامج المشابهة، وكذلك إقامة ورش عمل متخصصة للخبراء في مجال الأوقاف، كما شارك في تأليف محاور البرنامج وتحكيمها متخصصون في مجال الأوقاف.

وأضاف أن برنامج رخصة الإدارة الاحترافية للأوقاف يشمل محاور أساسية هي: المحور التطويري، والمحور النظامي والمحور الإداري، وأخيرا المحور الاستثماري.