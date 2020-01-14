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الجواز السعودي يتيح دخول 77 دولة بلا تأشيرة مسبقة

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الجواز السعودي يتيح دخول 77 دولة بلا تأشيرة مسبقة
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

قفزت السعودية في مؤشر «هينلي» لعام 2020 لترتيب جوازات السفر إلى المرتبة الـ66، يتيح دخول 77 دولة من دون تأشيرة مسبقة، بعد أن كانت في المرتبة الـ70 في آخر نسخة من المؤشر، ويقيس المؤشر السنوي الذي أعلنت نتائجه أخيرا قوة جوازات السفر اعتمادا على حرية المواطنين الحاملين له في السفر والتنقل بين دول العالم.

وحدد المؤشر حرية التنقل والدخول بعدم اشتراط الحصول على التأشيرة بشكل مسبق، أو الحصول عليها بشكل مباشر مكان الوصول، فيما أظهر أن جوازات سفر اليابان وسنغافورة وألمانيا وكوريا الجنوبية حلت في المراتب الأولى على التوالي عالميا.

وجاءت اليابان في المرتبة الأولى، والتي يتيح جواز سفرها دخول 191 من دون تأشيرة مسبقة، يليه جواز سفر سنغافورة والذي يتيح دخول 190 دولة، وألمانيا وكوريا الجنوبية حيث يتيح جواز سفر كل منهما دخول 189 دولة، وحل جواز السفر الأمريكي في المرتبة الثامنة ويتيح لحامله دخول 184 دولة من دون تأشيرة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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