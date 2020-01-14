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الإطاحة بنشالي الحقائب النسائية في أسواق الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على 9 متهمين بينهم امرأة تورطوا في نشل الحقائب النسائية وسرقة الأموال والمقتنيات من المارة بالأسواق والطرق العامة. وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة بأن المتهمين الثمانية، جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.



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