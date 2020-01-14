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41 جنسية ترسم «ليلى أرض الخيال» في ختام موسم الرياض غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

شارك 293 شخصا، من 41 جنسية بما فيها السعودية، في تأليف العمل الفني الضخم «ليلى أرض الخيال» الخاص بختام فعاليات موسم الرياض الذي سيقام على استاد الملك فهد الدولي في منطقة «ملاعب الرياض» غدا.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط إن «موسم الرياض» حقق نتائج وأرقاما مبهرة على جميع الأصعدة، بما في ذلك الإيرادات المالية والمصروفات وعدد الزوار من داخل المملكة وخارجها، مشيرا إلى أن هذا النجاح الذي تحقق بفضل الدعم الذي حظيت به الهيئة من القيادة إلى جانب تعاون كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

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وأضاف في المؤتمر الصحفي الخاص لحفل ختام موسم الرياض «ليلى أرض الخيال»، الذي عقد أمس في قاعة المؤتمرات باستاد الملك فهد الدولي، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة باليتش للعروض العالمية ماركو باليتش، والمدير الإبداعي أنجيلا آلو «أن الأرقام الكبيرة والنجاحات التي حققها موسم الرياض كانت تستحق أن يكون لها ختام يليق بها، لذلك سيكون العرض الفني الضخم «ليلى أرض الخيال»، الختام الأمثل للموسم، ونسعد بوجود شركاء النجاح في الموسم معنا في هذا الحفل، إضافة إلى زوار موسم الرياض».

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة باليتش للعروض العالمية، «كلنا فخر بقدرتنا على إبراز جمال المملكة وثرائها، ونعتقد اعتقادا راسخا أننا إذا ما دمجنا الخبرات العالمية مع المواهب الوطنية فسيكون في وسعنا إنشاء عروض فريدة من شأنها أن تُخلف ذكريات لا تنسى وإرثا لا يبلى، هذا وقت رائع للسعوديين، وقد حظينا بشرف وجودنا هنا في رحلة مشتركة نحو رؤية 2030».

وتواجدت كذلك في المؤتمر بطلة العمل الفني «ليلى أرض الخيال» الطفلة نورة العبيد، التي تؤدي دور ليلى في الحفل، حيث تحدثت المديرة الإبداعية إنجيلا آلو عن هذا العمل الفني قائلة «ليلى رمز الأجيال السعودية الجديدة التي تعيش واقعا متغيرا، فالمستقبل قاب قوسين أو أدنى من يدي ليلى، وكل ما تحتاجه للتعرف عليه هو أن تطلق العنان لخيالها».