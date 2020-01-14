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أمير مكة يطلع على الخطط المستقبلية للنيابة العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي. واستمع الفيصل إلى نبذة عن أعمال النيابة، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة.



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