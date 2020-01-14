تأهيل الشركات للمكافحة الميدانية لسوسة النخيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة المرحلة الأولى من برنامج تأهيل وتدريب شركات ومؤسسات القطاع الخاص وكبار المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية لتقديم خدمات أعمال المكافحة الميدانية لسوسة النخيل الحمراء، تمهيدا لاعتمادها واختيار المؤهلة منها، والبدء في مرحلة تطبيق آلية مشاركة أصحاب المزارع في تحمل تكاليف المكافحة مع الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذا التأهيل يسهم في التطبيق الأمثل لبرنامج الإدارة المتكاملة والخطة التنفيذية للسيطرة على سوسة النخيل الحمراء والدليل الإجرائي لها، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف الشركات والمؤسسات المحلية والجمعيات الزراعية وكبار المزارعين، ويشتمل على الجانب العملي والنظري، ويتناول التعريف بحشرة سوسة النخيل الحمراء من حيث الأهمية الاقتصادية، والانتشار، ودورة الحياة، والخطورة، والظروف المناسبة لحدوث الإصابة، والكشف المبكر والأعراض المميزة للإصابة، والإجراءات الوقائية والممارسات الزراعية السليمة للوقاية، والإجراءات العلاجية الكيميائية والميكانيكية، بالإضافة إلى نظام البلاغات الالكتروني «بلغ».
وأوضحت الوزارة أنه استنادا على قرار مجلس الوزراء رقم (551) القاضي بتحمل وزارة «البيئة» تكاليف مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمشاركة مع أصحاب مزارع النخيل بما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج، ستنفذ الوزارة في المرحلة القادمة وفقا للقرار الوزاري رقم (318548 / 1 / 1441) الآلية العادلة لتحمل تكاليف مكافحة سوسة النخيل بمشاركة أصحاب المزارع في جميع مناطق المملكة.
شروط مطلوبة في الشركات
- كادر فني متخصص (مهندسون، وباحثون، وفنيون زراعيون)
- الخبرة في مجال تقديم الخدمات الزراعية لا تقل عن 5 سنوات
- خبرة في مجال مكافحة سوسة النخيل الحمراء
- لديها أكثر من فرع في مناطق مختلفة من المملكة
- تعطى الأولوية للشركات الحاصلة على ترخيص لتقديم الخدمات الزراعية
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