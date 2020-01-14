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نسائية أفريقيا غير العربية تحتفي بعطاء 5 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

نظمت اللجنة النسائية بمؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية احتفالية بمناسبة مرور خمس سنوات على عطاء اللجنة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت رئيسة اللجنة سحر بنقش أن إنجازات اللجنة وتطوير أعمالها تزامن مع انطلاق رؤية المملكة 2030 في أبريل 2016 م فأصبحت أهداف الرؤية دالة لأهداف اللجنة في أنشطة خدمة ضيوف الرحمن من استقبال وتوديع ورعاية صحية وتوجيه وإرشاد وتبادل ثقافي ومراقبة غذائية وغيرها، مشيرة إلى أن اللجنة اتخذت شعار المملكة في عيون ضيوف الرحمن لتحقيق أعلى درجات الرضا لدى الحجاج، والذي تطور إلى شعار «العالم في قلب المملكة»، ولتحقيق ذلك انتهجت اللجنة قواعد العمل الناجح من تخطيط وتنظيم وتحديد المهام الوظيفية وبرامج التدريب قبل وأثناء العمل وإقامة الندوات واللقاءات التعريفية التي سلطت الضوء على مفاهيم وأهداف رؤية المملكة 2030 وضرورة تطوير العمل.

وبينت أن فريق اللجنة برع في استخدام أدوات ووسائل التقنية بكل أنواعها من برامج وتطبيقات حققت خطوات مميزة في الإدارة والمتابعة، إضافة إلى المشاركة في الفرق التطوعية، مضيفة بأن الفرق الميدانية تضطلع بالمهام الأساسية بزيارة ورعاية الحجاج في المساكن و المشاعر المقدسة، سواء صحيا أو اجتماعيا، وبالتوجيه والإرشاد، ومشاركتهم في الاحتفالات والمناسبات، وحققت نجاحا لافتا في تنفيذ برامج قياس رضا الحاج مع الجهات المعنية باستخدام أحدث التقنيات.