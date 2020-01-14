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حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يسعى الهدف الـ14 من أهداف التنمية المستدامة التي تهتم بها مجموعة العشرين إلى حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعد درجة حرارة محيطات العالم والكيمياء الخاصة بها وتياراتها والحياة فيها، هي التي تقف وراء ‏النظم العالمية التي تجعل كوكب الأرض صالحا للسكنى بالنسبة للبشرية.

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وبحسب الأمم المتحدة فإن أمطارنا ومياه شربنا ‏وطقسنا ومناخنا وسواحلنا وقدر كبير من غذائنا، بل وحتى الأكسجين الموجود في الهواء الذي نتنفسه، ‏توفرها البحار وتنظمها جميعا في نهاية المطاف، وكانت المحيطات والبحار على مر التاريخ قنوات ‏حيوية للتجارة والنقل.

حقائق:

تغطي المحيطات ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية، وتحتوي على 97% من المياه ‏الموجودة على سطح الأرض، وتمثل 99% من حيز العيش على الكوكب بحسب الحجم.

يعتمد نحو ثلاثة بلايين شخص على التنوع البيولوجي البحري والساحلي فيما يتعلق بسبل ‏معايشهم.

تقدر القيمة السوقية للموارد والصناعات البحرية والساحلية بمبلغ 3 تريليونات من ‏الدولارات سنويا، أو نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

تحتوي المحيطات على قرابة 200 ألف نوع محدد، ولكن الأعداد الفعلية تكون بالملايين.

تستوعب المحيطات نحو 30% من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه البشر، مما يحد من تأثيرات الاحترار العالمي

تمثل المحيطات أكبر مصدر في العالم للبروتين، حيث يعتمد نحو 2.6 مليار شخص على ‏المحيطات كمصدر رئيسي للبروتين بالنسبة لهم.

يعمل في مصائد الأسماك البحرية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، نحو 200 مليون شخص.

تظهر مواقع المحيطات المفتوحة زيادة مستويات الحموضة بنسبة 26% منذ بدء الثورة الصناعية.

تتدهور المياه الساحلية بسبب التلوث، وبدون تضافر الجهود فمن المتوقع أن يزيد تخثث المناطق الساحلية بنسبة 20% من النظم الإيكولوجية البحرية الكبيرة.

أهداف بحلول 2030: