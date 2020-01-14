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مساجد مكة والباحة التاريخية تستقبل المصلين بعد التجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بدأ المصلون في تأدية الصلاة بمساجد منطقتي مكة المكرمة والباحة التي انتهت أعمال ترميمها ضمن المرحلة الأولى لمشروع «محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية»، حيث بدأ مسجد جرير البجلي ومسجد سليمان بمدينة الطائف، ومساجد الملد والأطاولة والظفير بمنطقة الباحة في استقبال المصلين بعد أن توقفت الصلاة في عدد من المساجد لفترة تتراوح ما بين 40 إلى 60 عاما.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، بلغت الطاقة الاستيعابية لمساجد منطقتي مكة المكرمة والباحة بعد عمليات التجديد 457 مصليا متوزعين على خمسة مساجد.

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وتأتي مساجد مكة المكرمة والباحة ضمن 30 مسجدا تاريخيا في 10 مناطق مختلفة في المملكة أعاد تجديدها المشروع بتكلفة 50 مليون ريال خلال 423 يوما، بتوجيه ومتابعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ضمن التوجيه الكريم بتطوير وتأهيل 130 مسجدا تاريخيا على مراحل عدة، وتتفاوت أعمار هذه المساجد التاريخية بين 1432 و60 عاما، متوزعة في مناطق مختلفة في المملكة.

المساجد المجددة

01 جرير

البجلي أنشئ سنة 10 للهجرة

مساحته 350 م2

من أقدم المساجد التاريخية في الطائف بمنطقة مكة المكرمة

ينسب إلى الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي

ظلت الصلاة تقام فيه إلى فترة قريبة حتى تم بناء المسجد الكبير المجاور له

يتميز ببنائه على طراز السراة

صمم من الأحجار غير المنتظمة

سقفه من جذوع شجر العرعر والخرسانة

كان مكانا لالتقاء الناس

تؤدى فيه مهام مهن القضاء والفتوى وعقود النكاح والإصلاح بين الناس

مساحته 390 م2

أنشئ سنة 300 للهجرة

من أبرز المباني التاريخية في الطائف

تعود أهميته التاريخية إلى وجود روايات تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوقف الصحابة في مكان المسجد

أثناء عودته من عند أخواله من بني سعد وأخبرهم أن نبي الله سليمان قد خيم في هذا المكان

سمي باسم سليمان نسبة إلى هذه الرواية، كما سمي أيضا بمسجد الوقفة بعد أن وقف به رسول الله صلى الله عليه وسلم

عد منارة علمية لأهالي المنطقة إلا أنه مر بمرحلة هجران وإهمال خلال السنوات الماضية.

يستوعب 34 مصليا

يقع في قرية الملد التي تشكل

في تصميمها قلعة من قلاع منطقة الباحة

تضم القرية حصنين متجاورين يشكلان

تحفة معمارية مميزة

كان مسجد الملد الوحيد في القرية

وعرف بأنه منارة ثقافية وعلمية

للأهالي يتعلمون فيه الكتابة والقرآن

لعب دورا اجتماعيا بارزا حيث يجتمع

أهالي القرية لمناقشة أمورهم اليومية.