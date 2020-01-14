مساجد مكة والباحة التاريخية تستقبل المصلين بعد التجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
بدأ المصلون في تأدية الصلاة بمساجد منطقتي مكة المكرمة والباحة التي انتهت أعمال ترميمها ضمن المرحلة الأولى لمشروع «محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية»، حيث بدأ مسجد جرير البجلي ومسجد سليمان بمدينة الطائف، ومساجد الملد والأطاولة والظفير بمنطقة الباحة في استقبال المصلين بعد أن توقفت الصلاة في عدد من المساجد لفترة تتراوح ما بين 40 إلى 60 عاما.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، بلغت الطاقة الاستيعابية لمساجد منطقتي مكة المكرمة والباحة بعد عمليات التجديد 457 مصليا متوزعين على خمسة مساجد.
وتأتي مساجد مكة المكرمة والباحة ضمن 30 مسجدا تاريخيا في 10 مناطق مختلفة في المملكة أعاد تجديدها المشروع بتكلفة 50 مليون ريال خلال 423 يوما، بتوجيه ومتابعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ضمن التوجيه الكريم بتطوير وتأهيل 130 مسجدا تاريخيا على مراحل عدة، وتتفاوت أعمار هذه المساجد التاريخية بين 1432 و60 عاما، متوزعة في مناطق مختلفة في المملكة.
المساجد المجددة
01 جرير
- البجلي أنشئ سنة 10 للهجرة
- مساحته 350 م2
- من أقدم المساجد التاريخية في الطائف بمنطقة مكة المكرمة
- ينسب إلى الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي
- ظلت الصلاة تقام فيه إلى فترة قريبة حتى تم بناء المسجد الكبير المجاور له
- يتميز ببنائه على طراز السراة
- صمم من الأحجار غير المنتظمة
- سقفه من جذوع شجر العرعر والخرسانة
- كان مكانا لالتقاء الناس
- تؤدى فيه مهام مهن القضاء والفتوى وعقود النكاح والإصلاح بين الناس
- مساحته 390 م2
- أنشئ سنة 300 للهجرة
- من أبرز المباني التاريخية في الطائف
- تعود أهميته التاريخية إلى وجود روايات تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوقف الصحابة في مكان المسجد
- أثناء عودته من عند أخواله من بني سعد وأخبرهم أن نبي الله سليمان قد خيم في هذا المكان
- سمي باسم سليمان نسبة إلى هذه الرواية، كما سمي أيضا بمسجد الوقفة بعد أن وقف به رسول الله صلى الله عليه وسلم
- عد منارة علمية لأهالي المنطقة إلا أنه مر بمرحلة هجران وإهمال خلال السنوات الماضية.
- يستوعب 34 مصليا
- يقع في قرية الملد التي تشكل
- في تصميمها قلعة من قلاع منطقة الباحة
- تضم القرية حصنين متجاورين يشكلان
- تحفة معمارية مميزة
- كان مسجد الملد الوحيد في القرية
- وعرف بأنه منارة ثقافية وعلمية
- للأهالي يتعلمون فيه الكتابة والقرآن
- لعب دورا اجتماعيا بارزا حيث يجتمع
- أهالي القرية لمناقشة أمورهم اليومية.
- من أقدم مساجد قرية الظفير التاريخية بالباحة
- مساحته 245 م 2
- يستوعب 88 مصليا
- كان منارة علمية يجتمع به أهالي البلدة والقرى المجاورة لمناقشة أمور حياتهم.
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