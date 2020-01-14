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ملاحظات فنية تؤجل تركيب مظلات ساحات المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

أجلت ملاحظات فنية تركيب مظلات في الساحات الخارجية المحيطة بالمسجد الحرام ، وذلك بعد رصدها أثناء تجربة عينة منها وصلت في وقت سابق إلى المسجد الحرام.

وأشارت معلومات لـ»مكة» إلى أن العينة التي وصلت من مظلات الساحات تمت تجربتها دون تركيبها، حيث لوحظت عليها ملاحظات فنية، وتم إرجاعها إلى البلد المصنع ألمانيا من أجل العمل على تلافي الملاحظات المرصودة، ومن ثم استكمال مشروع تظليل الساحات الخارجية.

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ولفتت إلى أن الملاحظات التي تم رصدها ليست على التصنيع، متوقعة أنه ستتم التعديلات اللازمة على المظلات في وقت قصير، ومن ثم تركيب المظلات خلال الفترة المقبلة.

في المقابل أكدت المعلومات أن مشروع تظليل المطاف في المسجد الحرام لا يزال قيد الدراسة، ولم تصدر فيه أي موافقة رسمية على المشروع، وجميع ما يتم تداوله حول المشروع في مواقع التواصل مجرد مقترحات ودراسات ليس أكثر.

يذكر أن تظليل الساحات الخارجية صدرت فيه موافقة سامية، لحماية المصلين من آثار أشعة الشمس وقت الظهيرة، والتي يمكن أن تسبب في بعض الأحيان عزوف المصلين عن أداء الصلاة في ساحات الحرم، ويتوقع أن تسهم المظلات في التقليل من انتشار الغبار في الساحات، و توفير مساحات إضافية في أوقات النهار، إضافة إلى تقليل تأثير مياه الأمطار في الساحات الخارجية للمسجد الحرام.