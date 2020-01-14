مجلس الوزراء يوافق على تعيين ندى بنت صالح السماعيل مديرًا عامًا لتعليم جدة

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء، على تعيين ندى بنت صالح بن عبدالرحمن السماعيل على وظيفة (مدير عام تعليم محافظة جدة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.

وشغلت ندى صالح السماعيل، وهي حاصلة على ماجستير في التربية من جامعة الملك سعود، منصب مدير عام الطفولة المبكرة في “وزارة التعليم” .

وعملت “السماعيل” بمهنة التعليم، ومشرفة تربوية، ورئيسة قسم، ومساعدة للشؤون المدرسية، ومشرفة عموم في ديوان الوزارة.

وشاركت في العديد من المؤتمرات واللقاءات والندوات المحلية والدولية، كما اتبعت عدة دورات تدريبية .

كما شاركت “السماعيل” في إعداد كتاب “جدارات التفوق لمدير المدرسة”، وشاركت في تحكيم كتاب “معايير تعليم اللغة العربية في الصفوف الأولية” التابع لـ”المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج”.