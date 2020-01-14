الداخلية تنفذ حكم القتل تعزيراً بمعمر القذافي في تبوك.. وتكشف عن جنسيته والجريمة التي ارتكبها

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه: بفضل من الله تم القبض على/ معمر القذافي محمد عمر القناوي -مصري الجنسية-، عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني معمر القذافي محمد عمر القناوي اليوم الثلاثاء الموافق ١٩ / ٥ /١٤٤١هـ في منطقة تبوك.

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