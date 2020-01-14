السعودية اليوم / وزير خارجية الإمارات يلتقي رئيس المجلس الدستوري الفرنسي



أبوظبي 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات اليوم، رئيس المجلس الدستوري للجمهورية الفرنسية لوران فابيوس.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 - بحث العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات وفرنسا.

كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة.

19:55ت م

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