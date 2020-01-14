السعودية اليوم / سقوط طائرة مقاتلة مصرية أثناء التدريبات



القاهرة 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي عن سقوط طائرة مقاتلة مصرية بإحدى مناطق التدريب، مما أسفر عن استشهاد قائدها.

وأوضح المتحدث العسكري المصري، في بيان له اليوم، أنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب، مما أسفر عن استشهاد قائدها ويجري تحديد سبب سقوط الطائرة.

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19:39ت م

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