السعودية اليوم / محافظ بارق يتفقد مركز سياله والسليم



محايل 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

تفقد محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي أمس، مركز سياله والسليم التابع للمحافظة, وذلك في إطار الجولات التفقدية لمختلف المراكز التابعة للمحافظة للوقوف على احتياجات المواطنين.

واستمع المحافظ لشرح من رئيس المركز محمد بن هادي الأسلمي عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات.

وأكد البناوي، أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

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19:22ت م

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