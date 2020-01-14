

تبوك 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

التقى محافظ تيماء سعد بن نايف السديري بمكتبه اليوم, مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس إسماعيل عطاالله المسعودي, بحضور مدير جمعية تيماء حماد سليم الحماد.

وجرى خلال اللقاء مناقشة خطط ومشاريع الإسكان التنموي بمحافظة تيماء الذي يهدف لتلبية الأسر الأشد احتياجًا وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهم.

// انتهى //

18:12ت م

0176





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ تيماء يلتقي مدير فرع وزارة الإسكان بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.