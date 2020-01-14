السعودية اليوم / الغانمي يستقبل المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)



الرياض 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

استقبل معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، في مكتبه بالرياض اليوم, المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, تيد شايبان، بحضور كل من ممثل منظمة اليونيسف لدول الخليج العربية ونائبه، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية، ووكيل الوزارة للتوجيه والتأهيل الاجتماعي، والأمين العام لمجلس شؤون الأسرة.

وتناول اللقاء مناقشة أهم القضايا والجهود التي تقدمها الوزارة فيما يخص أطفال المملكة العربية

وقدم شايبان شكره للوزارة على جهودها المباركة، في دعم وتيسير المشاورات التي تمت من خلال مجلس الأسرة، لتطوير برنامج المنطقة، وما احتوى عليه من أولويات مهمة تخص الأطفال في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، مثمنًا جهودها كأحد الشركاء الرئيسيين لمنظمة اليونيسف، وأحد المعنيين بالطفولة في المملكة.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قدمت خدمات عديدة وبارزة في مجال الرعاية الاجتماعية للأطفال ومنها : خدمات الحماية من العنف والإيذاء، خدمات الرعاية البديلة، وتشمل "دور الحضانة، دور الرعاية الاجتماعية، الأسر الصديقة"، إضافة إلى الدعم المادي للأطفال في الأسر الفقيرة.

// انتهى //

18:00ت م

0172



الرياض 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واساستقبل معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، في مكتبه بالرياض اليوم, المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, تيد شايبان، بحضور كل من ممثل منظمة اليونيسف لدول الخليج العربية ونائبه، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية، ووكيل الوزارة للتوجيه والتأهيل الاجتماعي، والأمين العام لمجلس شؤون الأسرة.وتناول اللقاء مناقشة أهم القضايا والجهود التي تقدمها الوزارة فيما يخص أطفال المملكة العربية السعودية ، التي تشمل وضع سياسات الحماية للحد من عمل الأطفال وتوفير بيئة إلكترونية آمنة لهم، والبحث فيما يمكن تقديمه من قبل اليونيسف في هذا الشأن، وتعزيز سبل التعاون بين الطرفين.وقدم شايبان شكره للوزارة على جهودها المباركة، في دعم وتيسير المشاورات التي تمت من خلال مجلس الأسرة، لتطوير برنامج المنطقة، وما احتوى عليه من أولويات مهمة تخص الأطفال في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، مثمنًا جهودها كأحد الشركاء الرئيسيين لمنظمة اليونيسف، وأحد المعنيين بالطفولة في المملكة.يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قدمت خدمات عديدة وبارزة في مجال الرعاية الاجتماعية للأطفال ومنها : خدمات الحماية من العنف والإيذاء، خدمات الرعاية البديلة، وتشمل "دور الحضانة، دور الرعاية الاجتماعية، الأسر الصديقة"، إضافة إلى الدعم المادي للأطفال في الأسر الفقيرة.// انتهى //18:00ت م0172

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