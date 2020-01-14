السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ جولات رقابية على المطابخ



نجران 19 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة أمس، جولات رقابية على المطابخ داخل مدينة نجران، للتأكد من التزامها بلائحة الاشتراطات الصحية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن رجاء، أن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد وجود عدد من المخالفات على أحد المطابخ بحي الشرفة، تمثلت في عدم وجود رخصة، ووجود مسلخ داخل المطبخ، واستخدام أدوات طبخ غير صالحة للاستخدام صحيًا وعمليًا، مبينًا أنه تم إغلاقه، وطُبق بحقه نظام الغرامات والجزاءات البلدية.

وأشار إلى أن رصد المخالفات يأتي امتدادًا للجولات الرقابية المستمرة والمكثفة على جميع محلات إعداد وتجهيز وتقديم الوجبات الغذائية، بهدف تعزيز الإجراءات الرقابية على تلك المنشآت، وتوفير أمن وسلامة الغذاء، داعيًا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال رقم طوارئ الأمانة (940).

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17:56ت م

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