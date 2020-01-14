

نجران 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

ناقش المجلس البلدي بمنطقة نجران مع المجلس البلدي بمحافظة يدمة, اليوم، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المجالس في المنطقة، وذلك ضمن برنامج تبادل الخبرات والتجارب بين المجالس البلدية.

وهدف اللقاء إلى تبادل الآراء والأفكار والخبرات بين المجالس البلدية، بما يسهم في تطوير آلية العمل، وبما يلبي احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية.

// انتهى //

17:43ت م

0168





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المجلسان البلديان بنجران ويدمة يناقشان سبل تعزيز التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.