السعودية اليوم / إعلان نتائج القبول النهائي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات في عدد من الرتب العسكرية رجال



الرياض 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي أول ـ جندي) للرجال.

ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها الالكتروني لمعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) www.jobs.sa.

// انتهى //

17:06ت م

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