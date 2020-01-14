السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والانهيارات الثلجية في باكستان إلى 75 قتيلًا



إسلام آباد 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 14 يناير 2020 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والانهيارات الثلجية التي تعرضت لها مناطق مختلفة من باكستان خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى 75 قتيلًا وعشرات الجرحى.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية في بيان اليوم أن 55 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم جراء الانهيارات الثلجية التي غمرت عددًا من القرى في إقليم كشمير الحرة، بينما قتل 15 شخصًا في إقليم بلوشستان جراء السيول والحوادث التي سببتها الأمطار الغزيرة، وتوفي عدد آخر في مناطق مختلفة من البلاد.

وأضاف البيان أن الهيئة تقوم بأعمال البحث والإنقاذ باستخدام الطائرات المروحية في المناطق المنكوبة، مشيرًا إلى أن حصيلة القتلى ما زالت مرشحة للزيادة.

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17:03ت م

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