سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020

قفز سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في تعاملات السوق الموازي السوداني اليوم الثلاثاء على نحو كبير، وفق وسائل إعلام.

وقالت وسائل إعلام سودانية محلية، بلغ متوسط سعر الدولار في السوق غير الرسمي 92 جنيها، كما زادت أسعار العملات الأجنبية الأخرى.

فيما استقر سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي عند 45.20 جنيه للشراء و45.42 جنيه للبيع.

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وكان المركزي السوداني قد رفع سعر الدولار بنحو 20 قرشا خلال اليومين الماضيين، بقيمة 10 قروش يوميا.

ويفرض البنك المركزي السوداني سعرا محددا للدولار في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

ويتوقع متعاملون في السوق السوداء أن يسجل الدولار 120 جنيها خلال 2020، نتيجة لنقص التدفقات الدولارية.

سعر اليورو والإسترليني

وبحسب البنك المركزي السوداني، سجل سعر اليورو 50.33 جنيه للشراء مقابل 50.59 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 58.73 جنيه للشراء مقابل 59.02 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي، وفق المركزي السوداني 12.04 جنيه للشراء مقابل 12.10 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 12.30 جنيه للشراء و12.36 جنيه للبيع.