- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالثلاثاء 2020/1/14 12:39 م بتوقيت أبوظبي
سعر الدولار في السودان
قفز سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في تعاملات السوق الموازي السوداني اليوم الثلاثاء على نحو كبير، وفق وسائل إعلام.
وقالت وسائل إعلام سودانية محلية، بلغ متوسط سعر الدولار في السوق غير الرسمي 92 جنيها، كما زادت أسعار العملات الأجنبية الأخرى.
فيما استقر سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي عند 45.20 جنيه للشراء و45.42 جنيه للبيع.
وكان المركزي السوداني قد رفع سعر الدولار بنحو 20 قرشا خلال اليومين الماضيين، بقيمة 10 قروش يوميا.
ويفرض البنك المركزي السوداني سعرا محددا للدولار في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.
ويتوقع متعاملون في السوق السوداء أن يسجل الدولار 120 جنيها خلال 2020، نتيجة لنقص التدفقات الدولارية.
سعر اليورو والإسترليني
وبحسب البنك المركزي السوداني، سجل سعر اليورو 50.33 جنيه للشراء مقابل 50.59 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 58.73 جنيه للشراء مقابل 59.02 جنيه للبيع.
سعر الريال والدرهم والدينار
وسجل الريال السعودي، وفق المركزي السوداني 12.04 جنيه للشراء مقابل 12.10 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 12.30 جنيه للشراء و12.36 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.