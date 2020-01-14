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2020-01-14 جموع غفيرة تشيع الشهيد كريري في صامطة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أدّى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة؛ بعد صلاة عصر اليوم بجامع قرية الزاوية بمحافظة صامطة، صلاة الميت على شهيد الواجب رقيب أول علي عبده بن محمد كريري أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وقدم محافظ صامطة؛ التعازي لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، سائلين الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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