الإمارات واليابان توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشينزو آبي رئيس وزراء اليابان، مراسم توقيع اتفاقية للتعاون الإماراتي-الياباني في مجال الطاقة بين المجلس الأعلى للبترول، ممثلا بشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، و"وكالة الموارد الطبيعية والطاقة" اليابانية، وذلك لتخزين أكثر من 8.1 مليون برميل من النفط الخام في مرافق تخزين يابانية.

ووقع الاتفاقية في قصر الوطن، سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، وماكيهارا هيكي وزير الدولة للاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني، بحسب ما أشارت وكالة أنباء الإمارات.