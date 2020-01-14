شكرا لقرائتكم إعلان نتائج القبول النهائي لوظائف مكافحة المخدرات للرجال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-14 إعلان نتائج القبول النهائي لوظائف مكافحة المخدرات للرجال متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي أول ـ جندي) للرجال.

ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها الالكتروني لمعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات عبر بوابة أبشر ـ التوظيف (هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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