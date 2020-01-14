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حريق مجمع لبيع الأدوات الكهربائية في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
يباشر مدني جدة حادث حريق في مجمع لبيع الأدوات الكهربائية بحي العزيزية.
ونشر الدفاع المدني صور فرق الإطفاء وهي تكافح الحريق وسوف نوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.
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