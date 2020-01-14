شكرا لقرائتكم حريق مجمع لبيع الأدوات الكهربائية في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-14 حريق مجمع لبيع الأدوات الكهربائية في جدة متابعات الخليج 365 - جدة يباشر مدني جدة حادث حريق في مجمع لبيع الأدوات الكهربائية بحي العزيزية. Advertisements ونشر الدفاع المدني صور فرق الإطفاء وهي تكافح الحريق وسوف نوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق مجمع لبيع الأدوات الكهربائية في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.