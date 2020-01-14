وزير التعليم يعلق على تقديم اختبارات الفصل الثاني

2020-01-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

عبر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن شكره للمقام السامي بعد صدور الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات.

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وقال وزير التعليم : صدر الأمر الملكي الكريم لسيدي خادم الحرمين الشريفين بتقديم اختبارات الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي؛ لتكون بدايتها يوم الأحد 10/ 9/ 1441هـ، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9/ 1441هـ، جاء بناءً على دراسة رفعتها وزارة التعليم.

ونشر وزير التعليم جدول التقويم الدراسي الجديد الذي يوضح أن بداية إجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي المجتازين لمعايير التقويم يوم الخميس 2020/4/30 الموافق 1441/9/7 بينما ستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 2020/5/3 الموافق 1441/9/10.

وبعد تأجيل اختبارات الفصل الدراسي الثاني فإن بداية اختبارات الدور الثاني في المرحلة الابتدائية ستبدأ يوم الاثنين 18 / 9 / 1441هـ، وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم الخميس 21 / 9 / 1441هـ، كما ستبدأ اختبارات الدور الثاني في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الثلاثاء 10 / 10 / 1441هـ، وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين الإدارية والتعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 19 / 10 / 1441هـ، وعودة الهيئتين الإدارية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية (عدا المعلمين الممارسين للتدريس) يوم الأحد 26 / 12 / 1441هـ، وعودة جميع المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 4 / 1 / 1442هـ، وبداية العام الدراسي الجديد 1442هـ يوم الأحد 11 / محرم.

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