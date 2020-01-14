متحدثة التعليم تكشف أسباب تقديم اختبارات الفصل الثاني

2020-01-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري أسباب تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام بناء على الأمر الملكي الكريم الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم.

وقالت الشهري في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: إن الأمر الملكي القاضي بتقديم اختبارات الفصل الثاني يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على مصالح الطلاب وتلمس احتياجاتهم والاهتمام بالعملية التعليمية.

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وتابعت أن توقف الدراسة أثناء شهر رمضان بسبب الإجازات والعودة للاختبارات بعد العيد تؤثر على أدائهم فكان الأمر الملكي الكريم في هذا الشأن تلبية لاحتياجات العملية التعليمية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أصدر اليوم أمرًا كريمًا بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10 / 9 / 1441 هـ الموافق 3 / 5 / 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21 / 9 / 1441 هـ الموافق 14 / 5 / 2020م.

وطبقًا لجدول التقويم الدراسي الجديد ستكون بداية إجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي المجتازين لمعايير التقويم يوم الخميس 2020/4/30 الموافق 1441/9/7 بينما ستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 2020/5/3 الموافق 1441/9/10.

وبعد تأجيل اختبارات الفصل الدراسي الثاني فإن بداية اختبارات الدور الثاني في المرحلة الابتدائية ستبدأ يوم الاثنين 18 / 9 / 1441هـ، وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في جميع مدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يوم الخميس 21 / 9 / 1441هـ، كما ستبدأ اختبارات الدور الثاني في المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الثلاثاء 10 / 10 / 1441هـ، وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين الإدارية والتعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 19 / 10 / 1441هـ، وعودة الهيئتين الإدارية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية (عدا المعلمين الممارسين للتدريس) يوم الأحد 26 / 12 / 1441هـ، وعودة جميع المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 4 / 1 / 1442هـ، وبداية العام الدراسي الجديد 1442هـ يوم الأحد 11 / محرم.

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