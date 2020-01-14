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شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يغلق مرتفعًا عند 34.85 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سهم أرامكو يغلق مرتفعًا عند 34.85 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أنهى سهم أرامكو تعاملات اليوم مرتفعًا 0.10 ريال أي ما يعادل 0.29% من قيمته ليغلق عند 34.85 ريال.
وكان سعر سهم أرامكو في الإغلاق السابق 34.75 وهو ذات السعر الذي تم افتتاح التداول عليه اليوم.
وبلغ عدد الصفقات 11,467 صفقة فيما بلغت الكمية المتداولة 10,312,313 سهمًا بقيمة 357,323,616.65 ريالًا سعوديًا وكان متوسط كمية الصفقة 899 سهمًا.
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