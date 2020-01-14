اسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 14/1/2020.. وعيار 24 نحو 186.37 ريال سعودي

الذهب واحد من المعادن الثمينة التي يقبل الكثيرون على شراؤها بشكل كبير وتحديدا في المملكة العربية السعودية، حيث يتم الاعتماد على الذهب كنوع من الاستثمارات الامنة والتي تجنى ربح كبير، وشهدت أسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية صعود كبير جدا بسبب ارتفاع سعر أوقية الذهب ولكن سرعان ما عاودت أسعار الذهب تتراجع بشكل كبير في السعودية.

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 13/1/2020

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير في السعودية تراجع ملحوظ في سعر الأعيرة المتداولة في مدن ومحافظات المملكة، وهذا بفعل تراجع ملحوظ في سعر الذهب عالميا، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 186.37 ريال مقابل 49.69 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 170.84 ريال مقابل 45.55 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 163.08ريال مقابل 43.48 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 139.78ريال مقابل 37.27 دولار.

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سجل الجرام عيار 14 نحو 108.72 ريال مقابل 28.99 دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 93.19 ريال مقابل 24.85 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.305 ريال مقابل 347.87 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 186.373 ريال مقابل 49.695 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية 5.796 ريال مقابل 1.546 دولار.

وجاء تراجع الذهب اليوم في السعودية بالتزامن مع هبوط السعر العالمي لأوقية الذهب مع اقتراب توقيع اتفاق تهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.