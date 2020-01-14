تقديم موعد اختبارات الفصل الثاني في المملكة السعودية 2020 - 1441

صدر أمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، 14 يناير/ كانون ثاني 2020 يقضي بتقديم موعد اختبارات الفصل الثاني في السعودية من العام الدراسي الحالي 1441هـ.

وتقرر تقديم موعد اختبارات الفصل الثاني إلى يوم الأحد 10 / 9 / 1441 هـ الموافق 3 / 5 / 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21 / 9 / 1441 هـ الموافق 14 / 5 / 2020م .

وأوضح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين على تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام؛ تعكس اهتمامه بأبنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي.

Advertisements

وأشار إلى حرص خادم الحرمين الشريفين في أن يكون للقرار أثر إيجابي على نتائج التعليم ومستوى الأداء في الاختبارات، من دون أن يكون هناك فترة توقف للدراسة في شهر رمضان ثم العودة للاختبارات بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال الوزير "إن الوزارة درست مبررات ومكتسبات تقديم الاختبارات، وأعدت تقارير ميدانية في ذلك، وأظهرت المصلحة على الأصعدة كافة أهمية تقديمها، وبناءً عليه تم الرفع إلى المقام الكريم للموافقة عليها".

وأشار وزير التعليم إلى أن قرار تقديم الاختبارات سيسهم في انتظام العملية التعليمية من دون فاصل، ويحقق مكتسبات تعليمية وتربوية ونفسية واجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ويمنحهم فرصة الاستمرار في مسيرتهم العلمية، والاستعداد للاختبارات بشكل أفضل.

وأكد أن مصلحة الطالب والطالبة هي ما تسعى إليه الوزارة، وتعمل عليه، وقال " إننا جميعاً مستأمنون ومكلفون من ولي الأمر لتحقيقها"، منوهاً باستعداد الوزارة للتعديلات والتنظيمات كافة ذات العلاقة بتطبيق القرار، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.