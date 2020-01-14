المواصفات والمقاييس: هكذا نتعامل مع محلات أبو ريالين.. وآلية جديدة لمعرفة الأصلي من المقلد

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، وجود تنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار لاستهداف جميع المصادر التي تبيع المنتجات الرديئة، وذلك ردًا على سؤال حول تعامل الهيئة مع المحلات المعروفة باسم “أبو ريالين” و”أبو خمسة ريالات”.

وأوضح القصبي خلال برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية” أمس، أن من حق المستهلك أن يكون كل شيء معروضاً أمامه بالمحلات التجارية مع اشتراط مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن سلطة رقابة السوق تقوم بحملات لتتبع المنتجات الرديئة والقضاء عليها.

وأبان القصبي أن طريقة معرفة المنتجات الأصلية من المقلدة، تكون من خلال الباركود الذي سيتم إدراجه في برنامج “سابر”، مبيناً أن الباركود سيُطبق على جميع المنتجات دون استثناء.

وأشار إلى أن بعض المنتجات دخلت ضمن نظام “سابر”، وبقية المنتجات سوف تُستكمل تباعاً حسب اللوائح الفنية.